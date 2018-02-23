Французы нашли загадочного бомжа-вора и упустили полмиллиона евро

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Французская полиция спустя 2,5 месяца смогла найти бездомного, укравшего у инкассаторской фирмы в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль мешок с 500 тысячами евро. Об этом пишет The Local.

У полицейских никак не получалось обнаружить исчезнувшего после кражи в декабре бомжа. В итоге на этой неделе во время обычной проверки документов выяснилось, что он находится в приюте в столичном пригороде Ла-Курнёв (департамент Сен-Сен-Дени). Мужчину арестовали.

Бродяга признался, что действительно взял наличные в аэропорту, но денег у него уже нет. По его словам, небольшую часть он успел потратить сам, что-то раздал друзьям. А через некоторое время после произошедшего его самого похитили и избили, он был вынужден отдать оставшееся.

Как пишет The Local, шансы найти пропавшие евро крайне малы. Обычно сумки с деньгами помечают специальными несмываемыми чернилами, а также ставят на них GPS-датчики. По словам источника издания, в этот раз ничего сделать просто не успели, поскольку это была недавно привезенная партия. По серийным номерам банкноты также не удастся отследить, поскольку их записывают только при поступлении из Центробанка.

Ранее сообщалось, что бродяга вынес всего 300 тысяч евро. Судя по записям с камер наблюдения, мужчина копался в мусорных баках, стоящих рядом со входом в одно из хранилищ ценностей в аэропорту. В какой-то момент он облокотился на входную дверь, она легко открылась. Бездомный проник в хранилище и довольно быстро покинул его, удалившись в неизвестном направлении с деньгами.

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