Из бедной Танзании вывезли золото на миллион долларов

В международном аэропорту столицы Кении задержали мужчину, пытавшегося вывезти 32 килограмма золота из Танзании в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Kenya's Standard Media.

По информации портала, 46-летний танзаниец со слитками драгоценного металла на 100 миллионов шиллингов (около миллиона долларов) был перехвачен 16 февраля. С собой у мужчины была также накладная на все слитки. Его задержали после получения данных от разведки.

Подозреваемый пытался добраться до Дубая из танзанийского города Мванза. По пути он уже сделал пересадку в аэропорту Килиманджаро.

Ведется расследование, слитки изъяты и находятся на хранении у погранслужбы Кении.

Танзания — одна из наименее развитых стран мира. Несмотря на богатейшие природные ресурсы, ее экономика основывается на сельском хозяйстве. Более трети хозяйств в стране зарабатывают менее доллара в день, 20 процентов населения живет за чертой продовольственной бедности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!