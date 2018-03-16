Путин поручил разработать указ о национальных целях развития России

Президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил своей администрации разработать указ, определяющий национальные цели развития страны до 2024 года. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 16 марта.

Администрация президента должна обеспечить разработку проекта указа к 15 апреля. Документ, в частности, должен включать вхождение России «в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых».

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Кроме того, национальные цели развития страны должны предусматривать увеличение численности населения и повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году.

Также проект указа должен определять национальные цели, соответствующие целевые показатели и стратегические задачи по таким направлениям, как здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные дороги, экология, цифровая экономика.

В феврале 2016 года Владимир Путин объявил патриотизм национальной идеей. Он подчеркнул, что эта идея не должна быть связана с деятельностью какой-то политической партии.

Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести обязательную экспертизу законов на предмет их соответствия российским историческим и национальным ценностям.

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