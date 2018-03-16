Путешествия
 
Последние новости
Друга Березовского задушили в Лондоне
Витя АК-47 переметнулся на хоккей и позвал «фанов в Челябу»
Пенсионер оскорбил чернокожую стюардессу
Африканскую девочку с развернутыми назад коленями спас медицинский корабль
Видеозапись самоубийства несколько часов провисела в топе популярного сайта
Москвич нашел в городе волчицу с ошейником  
Французов обманом массово напоили плохим вином
Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Скрипаль оказался любопытным любителем попоек

Полицейским предъявили права Гомера Симпсона

Перейти в «Мою Ленту»

Женщина из британского Милтон-Кинса представилась Гомером Симпсоном, когда ее задержала полиция, сообщает Metro.

Остановившей ее сотруднице полиции она предъявила водительские права на имя героя американского мультсериала «Симпсоны». В удостоверении была фотография персонажа, а также его адрес и личная подпись. Кроме того, указывалось, что он имеет право водить грузовики и автобусы.

«Автомобиль был изъят, а женщину привлекли к ответственности за вождение без прав и страховки», — прокомментировали инцидент в местной полиции.

В марте американский актер Маколей Калкин опубликовал в Twitter соболезнования в связи со смертью физика Стивена Хокинга. «Он был гением и моим любимым персонажем "Симпсонов". Нам будет тебя не хватать, дружище», — написал Калкин.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Driver tries to get out of offence by saying she’s Homer Simpson
Маколей Калкин назвал Хокинга любимым персонажем «Симпсонов»
Выдуманное слово из «Симпсонов» признали настоящим
Путешествия
Путешествия10:3014 марта

«Пришлось лезть по старинке — тайком»

Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
15:1814 марта

Шенгенские визы подорожают

14:20Сегодня

Россияне начали покупать туры в Египет

16:51 9 марта

Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге

Путешествия00:07 3 января

Куда ты прешь?

Правда о ваших туристических пристрастиях в тесте «Ленты.ру»
19:54 9 марта

В «Золотом треугольнике» Парижа откроют модный отель

18:1714 марта

Облако-монстр нависло над побережьем в США

12:27 6 февраля

Забытый всеми актер требовал у работников аэропорта вспомнить его

Путешествия00:02 1 марта
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.

«Это проклятое место»

Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
03:4615 марта

В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды

14:2231 января

Пассажирке самолета запретили использовать павлина от стресса

14:21 7 марта

Назван самый опасный город в мире

Россия
Вятский Маск
Герой «Салюта-7» придумал, как спасти российскую космонавтику
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
Немцова увековечили в Москве
Тимати призвал россиян прийти на выборы
Песков назвал шокирующим и неприличным заявление Джонсона о Путине
В Таганроге техника приехала ремонтировать яму и провалилась в нее
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Французов обманом массово напоили плохим вином
Друга Березовского задушили в Лондоне
В ЮАР бывший президент-многоженец пойдет под суд
Неуклюжая Клинтон упала на ступенях мечети и получила перелом в ванной
Британия объяснила отношение к простым россиянам
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
Узбекистан поделился культурным наследием
Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз
Надежда Савченко обратилась с просьбой к Владимиру Путину
Китайское предложение
Чего хотят от Украины кредиторы из Поднебесной
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
«Новотранс» отберет русское зерно у прибалтов
Сельхозпродукция отправится в Европу из порта Усть-Луга
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Портал Бизнес-навигатора МСП поможет французским предпринимателям
Частникам отдадут каждый десятый поезд
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Стали известны масштабы экспорта нефти из США
Все материалы
Силовые структуры
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
В Москве поймали похитителя грудных имплантов
Стал известен ущерб от коррупции в России
Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю
Все материалы
Наука и техника
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Стивен Хокинг«Сингулярность есть начало Вселенной»
Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель
«Роскосмос» засекретил провальный пуск и потребовал за него 290 миллионов
Предсказана скорая гибель статуй на острове Пасхи
Apple остановила производство iPhone
Определились лидеры среди названий нового российского сверхоружия
Все материалы
Спорт
Дед Жозе
Моуринью привык к большим деньгам, но разучился побеждать
Двух лидеров сборной Украины по легкой атлетике поймали на допинге
Финн оставил страну ради сборной России по футболу
Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы
Выступающим в России украинским атлетам откажут в финансировании
Тренер праздновал победу над киевским «Динамо» и упал
Все материалы
Культура
Черные властелины
25 лучших фильмов, снятых афроамериканцами
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Появились фото с места серьезной аварии музыкантов «Пикника»
Модель Кендалл Дженнер пожелала изучить свою вагину
Умер автор фильма «Зеленый фургон»
Участники группы «Пикник» попали в больницу с серьезными травмами
Все материалы
Интернет и СМИ
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Фильм о секс-индустрии в виртуальной реальности оскорбил порноактрису
Павший на колени Лавров превратился в мем
Горюющая посреди пустой комнаты кошка растрогала пользователей сети
США обвинили Россию в атаке на энергосистему страны
Все материалы
Ценности
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Versace отказался от использования натурального меха
Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Все материалы
Путешествия
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Шенгенские визы подорожают
Россияне начали покупать туры в Египет
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Испуганная кобра выплюнула три яйца
Роженица сама достала ребенка из утробы после кесарева сечения
Высокооплачиваемая проститутка рассказала о своей работе
Авиакомпания по ошибке заставила пса пролететь над океаном в багажном отделении
Все материалы
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Первый тест странного «Мерседеса»
Почему вам придется полюбить новый Mercedes-Benz CLS
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
В Польше сделали мегабрутальный и широкий Mercedes-Benz X-Class
Volkswagen будет выпускать в России «народный внедорожник»
Lincoln возродит внедорожник Aviator
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы