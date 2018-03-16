Полицейским предъявили права Гомера Симпсона

Женщина из британского Милтон-Кинса представилась Гомером Симпсоном, когда ее задержала полиция, сообщает Metro.

Остановившей ее сотруднице полиции она предъявила водительские права на имя героя американского мультсериала «Симпсоны». В удостоверении была фотография персонажа, а также его адрес и личная подпись. Кроме того, указывалось, что он имеет право водить грузовики и автобусы.

«Автомобиль был изъят, а женщину привлекли к ответственности за вождение без прав и страховки», — прокомментировали инцидент в местной полиции.

— Thames Valley Police (@ThamesVP) 15 марта 2018, 19:48

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В марте американский актер Маколей Калкин опубликовал в Twitter соболезнования в связи со смертью физика Стивена Хокинга. «Он был гением и моим любимым персонажем "Симпсонов". Нам будет тебя не хватать, дружище», — написал Калкин.

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