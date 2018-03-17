Говоривших на непонятном языке американцев задержали за жертвоприношения

В округе Беар, штат Техас, задержали 12-14 человек, которые, по мнению полиции, приносили в жертву животных. Об этом сообщает San Antonio Express-News.

Местные жители сообщили в полицию о предполагаемом жертвоприношении. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили в гараже жилого дома более десятка человек.

Одна из присутствовавших женщин резала на части животных, в гараже полиция обнаружила головы коз и мертвых кур.

Задержанные говорили на языке, который полицейские не смогли узнать. По мнению полиции, подозреваемые совершали некий ритуал. Им предъявят обвинения в жестоком обращении с животными.

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