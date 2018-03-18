Асад приехал на передовую в Восточную Гуту

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил район Восточная Гута под Дамаском. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает Al-Masdar News.

Как видно на фотографиях, которые опубликовало издание, сирийский лидер лично встретился со сражающимися в районе бойцами правительственных сил. В частности, на снимке запечатлены танкисты.

По данным Telegram-канала WarGonzo, встреча с военными прошла на линии фронта в населенном пункте Хаммурия, который был освобожден от боевиков несколько дней назад. Отмечается, что в ходе своего визита Асад, в частности, проверил ход операции по зачистке пригородов сирийской столицы от террористов.

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Ранее в марте в сети появилось видео, снятое в городе Мадейра в Восточной Гуте, который правительственные войска отбили у джихадистов. На кадрах, в частности, можно увидеть военнослужащих элитного подразделения «Тигры» сирийской армии.

Наступление сирийской армии на позиции боевиков в Восточной Гуте началось около месяца назад. По данным Al-Masdar News, с тех пор правительственным войскам удалось занять уже около 80 процентов территории региона.

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