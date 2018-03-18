Культура
 
Результаты выборов президента России→
Последние новости
Путин заявил об обреченности России на успех
Актер сериала «Кухня» захотел густую бороду и пересадил волосы с затылка на лицо
Обнаружен крадущий деньги через телефонные звонки вирус для Android
Назван соперник боксера Ковалева за чемпионский титул
Путин на примере Скрипаля напомнил о действии боевого отравляющего вещества
Путин отказался сидеть на посту президента до ста лет
ЦИК обработал половину протоколов
Северную Корею сравнили с пиратами
Артист Cirque du Soleil сорвался с высоты и разбился насмерть
Создан аппарат для пивопечати

Актер сериала «Кухня» захотел густую бороду и пересадил волосы с затылка на лицо

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Романович

Актер из сериала «Кухня» Сергей Романович осуществил мечту детства о густой бороде и пересадил волосы с затылка на лицо. Об этом он рассказал на своем канале на видеохостинге YouTube.

По его словам, операция длилась 12 часов. Романович рассказал, что самым сложным оказались первые сутки после пересадки. Ему пришлось даже связать руки, чтобы во время сна не поцарапать лицо.

Он рассчитывает, что борода появится примерно через полгода.

24 февраля президент США Дональд Трамп признался, что отращивает волосы, чтобы спрятать лысину на затылке.

В марте 2017 года популярность обрел 22-летний житель Лос-Анджелеса Винни Ох, который сделал более 110 пластических операций ради сходства с бесполым инопланетянином. Он изменил форму щек, бровей и губ при помощи десятков инъекций филлера. Кроме того, его пять раз оперировали для коррекции формы носа.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американец сделал десятки пластических операций ради внешности инопланетянина
Трамп продемонстрировал спрятанную лысину
Любитель пластической хирургии потолстел для увеличения ягодиц
Другие материалы рубрики
Культура00:0218 марта

«Такие женщины мне прежде не встречались»

К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
19:4918 марта

В цирке «Шапито» разбился гимнаст

09:3616 марта

Зоозащитников возмутило жестокое похищение собаки пришельцами

20:3318 марта

Актер Федор Добронравов попал в больницу

Культура00:0515 марта

Коммунальная экзотика

Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
19:1218 марта

Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности

11:3915 марта

Переодевшийся в женщину Костюшкин пожаловался на угрозы

18:2216 марта

Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»

Культура00:09 9 марта

По несвежим следам

Голые ягодицы и дефекация в искусстве уже не актуальны. Россия отстала от мира
20:0016 марта

Из «Приключений Электроника» сделают фильм для взрослых с постельными сценами

19:1314 марта

Жук открыл суздальский фестиваль анимации

17:1616 марта

Модель Кендалл Дженнер пожелала изучить свою вагину

Россия
Россия выбирает президента
Как проходит главное политическое событие года
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Если они, не дай бог, мусульмане — туши свет»
Почему в России не любят приезжих и мигрантов
Митинг в честь годовщины присоединения Крыма начался в Москве
На одном из избирательных участков в Подмосковье аннулировали результат
Великобританию поблагодарили за высокую явку на выборах президента России
Выборы в Москве прошли без нарушений
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Боевики сбили Су-24 в Сирии
Асад приехал на передовую в Восточную Гуту
Назван метод отравления Скрипаля
Курды пообещали стать кошмаром для турок после захвата Африна
В Северной Корее зафиксировали стопроцентную явку на выборах президента России
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
На Украине пообещали трудоустроить высланных из России британских дипломатов
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Саакашвили пообещал украинцам Крым на митинге против Порошенко
Украинским военным закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес
Киевляне не попали яйцами по посольству России и пошли домой
ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Google обрушил стоимость биткоина
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Трамп решил запретить венесуэльскую криптовалюту
Все материалы
Силовые структуры
Солнцевские связи
Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова
«Тиграм» приделают пушки
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Гога Потийский встретил с ножом знакомого у кафе и попался
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Все материалы
Наука и техника
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Искусственному интеллекту предрекли превосходство над поэтами и юмористами
Создан аппарат для пивопечати
Amazon научил голосового помощника помогать молча
Женщины сознались в преимуществе лесбийского секса
Все материалы
Спорт
Александр ВолковОтомстил за Емельяненко
Русский Драго вырубил бразильца Вердума и нацелился на титул чемпиона UFC
Тренер «Зенита» захотел сбежать из России в Англию
21-летний российский лыжник выиграл два золота Кубка мира за два дня
Шипулин упустил серебро эстафеты на Кубке мира
Футболисты «СКА-Хабаровск» проголосовали за еду
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Шипулин признался в готовности отказаться от старта на Кубке мира
Все материалы
Культура
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Это что еще за птица
Кино недели: от «Леди Берд» до новой «Лары Крофт»
В цирке «Шапито» разбился гимнаст
Актер Федор Добронравов попал в больницу
Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности
Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мышь жирная, фу, смотреть противно»
Телевизор полон оскорблений и насмешек в адрес женщин. Их плодят сами женщины
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
Обнаружен крадущий деньги через телефонные звонки вирус для Android
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
Украинские телеканалы показали карту Украины без Крыма
Павший на колени Лавров превратился в мем
Все материалы
Ценности
Черные стекла
Очки, которые будут носить красавицы и шпионы в будущем сезоне
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Элегантный расист
Диктатор Трухильо обожал полных мулаток, галстуки и оружие
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Королева Великобритании пренебрегла невестой внука
Рианна предложила мужчинам накрасить губы
Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Шенгенские визы подорожают
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Россияне начали покупать туры в Египет
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Хакеры слили интимные фото невесты принца Гарри
Собака заставила пилота посадить самолет
Говоривших на непонятном языке американцев задержали за жертвоприношения
Все материалы
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Суперсемейка
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Бывший инженер Lamborghini соберет 30-летний суперкар с мотором V16
Volkswagen будет выпускать в России «народный внедорожник»
«Мерседес» подтвердил семиместную модель на базе А-Класса
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы