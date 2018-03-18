На карту нарушений «Голоса» поместили видео со свиньей

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На карте нарушений на выборах движения «Голос» выложили видео со свиньей. Сообщается, что кадры были сняты рядом с избирательным участком 523 в Челябинске.

«Вблизи участка 523 в городе Челябинске, подвоз избирателей на участок, на видео снял одну из газелей с молодежью», — пишет наблюдатель.

На видео мужчина быстрым шагом подходит к рядом стоящей маршрутке, у которой толпятся люди. По дороге он спрашивает у одного из пассажиров: «Что, народ привезли?» Однако внутри машины находится только свинья.

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