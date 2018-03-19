Мир
 
Результаты выборов президента России→
Последние новости
Путин заручился рекордной в истории России поддержкой избирателей
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Главком ВМФ рассказал о самых мощных российских подлодках
Мужчину посадили в тюрьму за уничтожение компьютера с собачьей порнографией
Китаянка пришла в любовный отель с внуком и убила его
Вслед за Трампом встретиться с Ким Чен Ыном захотел премьер-министр Японии
Власти Саудовской Аравии вытрясли из коррупционеров 100 миллиардов долларов
Задержание избившего молотком женщину грабителя попало на видео
Волгоградцы провели референдум и разделились поровну
Путин рассказал о будущем правительстве

Китаянка пришла в любовный отель с внуком и убила его

Перейти в «Мою Ленту»

Бабушку из Гонконга арестовали по подозрению в убийстве шестилетнего внука в местном отеле для свиданий. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным источников газеты в полиции, мальчик впал в кому в одном из отелей в районе Ваньчай в ночь на 18 марта. Его госпитализировали, однако через полтора часа он скончался. На шее ребенка обнаружили следы удушения. Стражи порядка указывают, что отметка, вероятнее всего, была оставлена лямкой бабушкиного рюкзака.

Как сообщается, 52-летняя женщина возила внука на экскурсию по Гонконгу. В так называемом любовном отеле она сняла комнату, потому что они оба устали.

Отмечается, что мальчик был из семьи с одним родителем: его мать работала, а бабушка заботилась о нем большую часть времени. У ребенка при этом, предположительно, был синдром дефицита внимания и гиперактивности. В то же время в полиции указали, что еще не доказано, имел ли мальчик или его бабушка психическое расстройство.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — неврологическо-поведенческое расстройство развития. Дети с этой проблемй страдают испытывают трудности концентрации внимания, гиперактивны, а также импульсивны.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Grandmother arrested for murder of boy, 6, found with strangulation marks in Hong Kong love hotel
Спасатели освободили юного сибиряка из бабушкиных наручников
Немец пытался убить жену в доме престарелых и покончил с собой
В Италии карабинер после ночного дежурства подстрелил жену, убил дочерей и умер
Другие материалы рубрики
Мир00:0216 марта

Все оттенки черного

Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
05:40Сегодня

Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой

16:2118 марта

Мединский послушал «Би-би-си» и вспомнил о пропаганде Геббельса

03:44Сегодня

Вслед за Трампом встретиться с Ким Чен Ыном захотел премьер-министр Японии

Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
23:5318 марта

Северную Корею сравнили с пиратами

02:16Сегодня

Американец ограбил банк с помощью записки, уехал на такси и попался

13:1918 марта

Великобритания посчитала российские санкции бесполезными

Мир00:02 2 февраля

Съел и умер

Таблетки дарят американцам счастье. А потом превращают в зомби
17:5718 марта

Асад приехал на передовую в Восточную Гуту

19:1518 марта

Боевики сбили Су-24 в Сирии

15:0717 марта

Скотленд-Ярд обозначил сроки расследования по «делу Скрипаля»

Россия
Россия выбирает президента
Как проходит главное политическое событие года
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Если они, не дай бог, мусульмане — туши свет»
Почему в России не любят приезжих и мигрантов
Волгоградцы провели референдум и разделились поровну
Путин рассказал о будущем правительстве
Митинг в честь годовщины присоединения Крыма начался в Москве
На одном из избирательных участков в Подмосковье аннулировали результат
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Вслед за Трампом встретиться с Ким Чен Ыном захотел премьер-министр Японии
Китаянка пришла в любовный отель с внуком и убила его
Северную Корею сравнили с пиратами
Американец ограбил банк с помощью записки, уехал на такси и попался
Асад приехал на передовую в Восточную Гуту
Все материалы
Бывший СССР
Выпустили газы
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию
На Украине пообещали трудоустроить высланных из России британских дипломатов
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Саакашвили пообещал украинцам Крым на митинге против Порошенко
Украинским военным закупили смесь для окуривания деревьев вместо дымовых завес
Киевляне не попали яйцами по посольству России и пошли домой
ОБСЕ призвала Украину обеспечить избирательное право россиян
Все материалы
Экономика
Угробили мечты
Почему миллиардеры оставляют родных без наследства
Twitter запретит рекламу криптовалют
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»
Власти Саудовской Аравии вытрясли из коррупционеров 100 миллиардов долларов
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Google обрушил стоимость биткоина
Все материалы
Силовые структуры
Солнцевские связи
Они сошлись с кокаиновой империей, заработали миллионы и остались на свободе
Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова
«Тиграм» приделают пушки
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Гога Потийский встретил с ножом знакомого у кафе и попался
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Все материалы
Наука и техника
Сельская жизнь
Русская провинция на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Искусственному интеллекту предрекли превосходство над поэтами и юмористами
Создан аппарат для пивопечати
Amazon научил голосового помощника помогать молча
Женщины сознались в преимуществе лесбийского секса
Все материалы
Спорт
Александр ВолковОтомстил за Емельяненко
Русский Драго вырубил бразильца Вердума и нацелился на титул чемпиона UFC
Тренер «Зенита» захотел сбежать из России в Англию
21-летний российский лыжник выиграл два золота Кубка мира за два дня
Шипулин упустил серебро эстафеты на Кубке мира
Футболисты «СКА-Хабаровск» проголосовали за еду
Неймар потребовал у ПСЖ миллионы
Шипулин признался в готовности отказаться от старта на Кубке мира
Все материалы
Культура
«Такие женщины мне прежде не встречались»
К чему приводит роман, когда ему 19, а ей — под 50
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Это что еще за птица
Кино недели: от «Леди Берд» до новой «Лары Крофт»
В цирке «Шапито» разбился гимнаст
Актер Федор Добронравов попал в больницу
Анджелина Джоли раскрыла секрет сексуальности
Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мышь жирная, фу, смотреть противно»
Телевизор полон оскорблений и насмешек в адрес женщин. Их плодят сами женщины
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
Обнаружен крадущий деньги через телефонные звонки вирус для Android
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
Украинские телеканалы показали карту Украины без Крыма
Павший на колени Лавров превратился в мем
Все материалы
Ценности
Черные стекла
Очки, которые будут носить красавицы и шпионы в будущем сезоне
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Элегантный расист
Диктатор Трухильо обожал полных мулаток, галстуки и оружие
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Королева Великобритании пренебрегла невестой внука
Рианна предложила мужчинам накрасить губы
Ким Кардашьян посвятила своим волосам завещание
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Шенгенские визы подорожают
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Россияне начали покупать туры в Египет
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Побег в реальность
Она искала смысл жизни в лесах, а нашла в мусоре
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Мужчину посадили в тюрьму за уничтожение компьютера с собачьей порнографией
Мужчина наложил на себя руки после обвинений в изнасиловании на работе
Обезьяна оголила грудь посетительницы зоопарка
Хакеры слили интимные фото невесты принца Гарри
Все материалы
Сделано Porsche: от «Жука» до «Кортежа»
Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche
Суперсемейка
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Бывший инженер Lamborghini соберет 30-летний суперкар с мотором V16
Volkswagen будет выпускать в России «народный внедорожник»
«Мерседес» подтвердил семиместную модель на базе А-Класса
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы