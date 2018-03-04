Немец пытался убить жену в доме престарелых и покончил с собой

Посетитель дома престарелых в немецком Аренсбурге открыл стрельбу в учреждении и покончил с собой. В результате происшествия тяжелые ранения получила одна из пожилых женщин, пишет местное издание Hamburger Morgenpost.

Представители полиции рассказали, что сообщение о стрельбе поступило в 18:30 по местному времени (20:30 мск — прим. Ленты.ру). По предварительным данным, преступник не проживал в доме престарелых, а пришел к своей тяжелобольной жене, которая является обитательницей учреждения. Ему удалось лишь ранить супругу, после чего стрелявший покончил с собой.

Женщина госпитализирована и в данный момент находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

13 мая 2017 года неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых в населенном пункте Киркерсвилл (Штал Огайо, США), убив двух работников заведения и начальника местного отдела полиции. Позднее стрелявшего обнаружили мертвым на территории дома престарелых.

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