В Италии карабинер после ночного дежурства подстрелил жену, убил дочерей и умер

Итальянский карабинер серьезно ранил свою супругу и расправился с дочерьми в городе Чистерна-Ди-Латина неподалеку от Рима. Об этом пишет Repubblica.

Работающий в подразделении карабинеров города Веллетри 44-летний Луиджи Капассо (Luigi Capasso) уже некоторое время не жил с женой, однако рано утром 28 февраля после ночного дежурства приехал к ее дому. Судя по всему, он поджидал супругу у гаража и, когда она вышла, выстрелил в нее пять раз. Затем он забрал ключи и пробрался в квартиру, где в тот момент спали их дочери 8 и 12 лет. В помещении мужчина забаррикадировался.

На место вызвали стражей порядка. Они несколько часов уговаривали Капассо сдаться и выпустить девочек. Для этого к нему даже посылали мать супруги, однако женщине стало плохо. Ответы мужчины прекратились примерно в час дня, а в 14:30 ворвавшиеся в помещение карабинеры обнаружили три тела. Предположительно, отец убил дочерей еще утром, а через несколько часов совершил суицид.

В 39-летнюю Антониетту Гарджуло (Antonietta Gargiulo) муж попал лишь три раза: она оказалась ранена в голову, плечо и живот. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи пояснили, что ни одна из пуль не осталась в ее теле, женщина чудом выжила.

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Адвокат пострадавшей рассказал, что отношения между супругами были крайне напряженными, а девочки были напуганы поведением отца. Капассо несколько раз пытался восстановить отношения, ради личной встречи с женой он даже снял все деньги с общего счета. А в сентябре 2017-го он напал на Гарджуло перед офисом, тогда вмешиваться пришлось ее коллегам.

Il Giornale пишет, что последняя запись в Facebook мужчины после произошедшего звучит как пророчество. «Никогда не говори "Со мной такого не случится", "Я никогда этого не сделаю", потому что жизнь может быть непредсказуемой, и никто не застрахован. Произойти может что угодно, даже то, о чем вы бы никогда не подумали», — гласит сообщение.

Ранее в феврале сообщалось, что в американском штате Техас мужчина в пылу гнева застрелил гражданскую жену на глазах у троих детей.

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