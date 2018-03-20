Пользователи «предупредили» богатейшего в мире человека о смертельной опасности

Пользователи сети оценили фотографию главы Amazon Джеффа Безоса, который вышел на улицу с собакой-роботом. Снимок с прогулки появился на официальной странице миллиардера в Twitter.

«Выгуливаю мою новую собаку на конференции #MARS2018», — похвастался Безос. Судя по всему, он приобрел робота-пса SpotMini, над которым издевались разработчики из Boston Dynamics.

Подписчики самого богатого человека на земле в шутку заявили, что главе Amazon стоит опасаться его нового питомца, так как собака сильно напоминает механического монстра из сериала «Черное зеркало»: в эпизоде четвертого сезона Metalhead героиня всю серию пыталась спастись от робота-пса.



«В "Черном зеркале" предсказали это, Джефф».



«Этой ночью».

Некоторые пользователи сравнили робота-собаку с собственными питомцами.



«Моя гораздо милее».



«Моя намного милее, и она не финансирует ненависть рекламой на Breitbart».



«Позвольте мне представить Бонни!»

Кроме того, миллиардеру даже предложили завести робота-птичку, чтобы прогулки с механическими питомцами стали еще увлекательнее.

В феврале пользователи сети посмеялись над возможностями собаки-робота открывать двери. После публикации ролика от компании Boston Dynamics в социальных сетях моментально стало появляться огромное количество шуток, связанных с изобретением американских специалистов.

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