На бразильском кладбище обнаружили следящую за посетителями жуткую куклу

mirror.co.uk

В Бразилии на кладбище обнаружили страшную куклу, которая следит за посетителями. На видео обратило внимание издание The Mirror.

На одной из могил сидит кукла-пупс в белой рубашке. Рядом с ней стоит детская бутылочка с соской, наполненная красной жидкостью. Из-за оптической иллюзии создается впечатление, что кукла зловеще улыбается и глядит прямо на зрителя, с какой бы стороны он к ней ни подошел.

По данным издания, за несколько дней видео набрало более 340 тысяч просмотров, испуганные комментаторы окрестили игрушку «куклой Дьявола» и сравнили с куклой Чаки из серии фильмов ужасов «Детская игра», в которой в игрушку вселился дух маньяка.

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