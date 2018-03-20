Раскрыты обстоятельства самоубийства возможного виновника крушения Boeing MH1

Журналист Юрий Бутусов, друживший с бывшим военным пилотом ВСУ Владиславом Волошиным, рассказал о последних днях жизни товарища перед его самоубийством. Об этом во вторник, 20 марта, он написал в Facebook.

По словам Бутусова, он общался с женой летчика, его друзьями и сослуживцами. Журналист отметил, что за два дня до смерти Волошин занимался обычными делами, работал, ходил на рынок, «купил туфли, сдал в ремонт свитер, чтобы забрать из починки в понедельник».

Материалы по теме Три года разговоров Расследование гибели малайзийского «Боинга» застопорилось

«Вечером в субботу резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает», — отметил Бутусов.

Он пояснил, что Волошин совершил суицид утром в воскресенье в съемной квартире, где жил с семьей. В этот момент в соседней комнате находились его жена и двое маленьких детей. Скорая, добавил журналист, приехала быстро, но спасти пилота не удалось.

Бутусов подчеркнул, что опубликованная ранее в СМИ личная переписка летчика — настоящая. Он отметил, что Волошин был чист перед законом, имел орден «За мужество» III степени, и общественную награду «Народный герой Украины».

Материалы по теме Разбор полета Кто, по версии «Би-би-си», сбил малайзийский «Боинг» под Донецком

О самоубийстве 29-летнего Волошина стало известно 18 марта. Рядом с телом был обнаружен боевой пистолет Макарова без номера. Его родственники рассказали, что Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и вслух рассуждал о планах уйти из жизни.

Россия считает Волошина предполагаемым виновником крушения малайзийского Boeing-777 рейсом MH17, рухнувшего в зоне боевых действий в Донбассе. В декабре 2014 года украинский военный (его имя Следственный комитет России не сообщил) на допросе рассказал, что пассажирский лайнер мог быть сбит самолетом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации ВВС Украины, пилотируемым капитаном Волошиным.

Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера. Власти Украины и представители ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. Расследование проводили следователи из пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!