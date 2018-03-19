Опубликована личная переписка предполагаемого виновника крушения Boeing MH17

Издание «НикВести» опубликовало личную переписку бывшего военного пилота Вооруженных сил Украины Владислава Волошина, который в середине марта покончил с собой.

В переписке, датированной 21 февраля, Волошин жалуется неизвестному собеседнику на не покидающие его суицидальные наклонности. По его словам, на такие мысли его наводят сложные отношения с губернатором Николаевской области Алексеем Савченко.

«Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять...» — писал Волошин. Также из переписки следует, что он хотел уволиться с должности исполняющего обязанности главы Николаевского аэропорта, но Савченко продлил ему контракт. «Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы», — жаловался летчик.

О самоубийстве 29-летнего Волошина стало известно 18 марта. Рядом с телом был обнаружен боевой пистолет Макарова без номера. Его родственники рассказали, что Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и вслух рассуждал о планах уйти из жизни.

Россия считает Волошина предполагаемым виновником крушения малайзийского Boeing-777 рейсом MH17, рухнувшего в зоне боевых действий в Донбассе. В декабре 2014 года украинский военный (его имя Следственный комитет России не сообщил) на допросе рассказал, что пассажирский лайнер мог быть сбит самолетом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации ВВС Украины, пилотируемым капитаном Волошиным.

Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера. Власти Украины и представители ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. Расследование проводили следователи из пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

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