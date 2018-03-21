Мужчина застрял под креслом в кинотеатре и умер

В Великобритании скончался мужчина, пострадавший от кресла с электрорегулировкой в кинотеатре. Инцидент произошел в Бирмингеме, сообщает The Guardian.

Отмечается, что мужчина приобрел VIP-билет на место с подставкой для ног, которое регулируется при помощи кнопок. Под конец киносеанса он уронил свой телефон между креслами, а когда попытался его достать, то застрял головой. Освободить его удалось, сломав подставку.

Пока мужчину вызволяли из-под кресла, у него произошел сердечный приступ. В кинотеатр вызвали медиков, которым удалось реанимировать мужчину. Кинолюбитель был госпитализирован. Через неделю он скончался в больнице.

После инцидента местные власти начали проверку кинотеатра.

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