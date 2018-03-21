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Красноярец сварил сердце знакомой

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Житель Красноярска сварил сердце своей знакомой. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Шаманская в среду, 21 марта.

Инцидент произошел 20 марта в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома. Там было обнаружено тело 27-летней девушки, а также 35-летний мужчина с ножевым ранением в грудь.

«По предварительной версии, днем мужчина употребил наркотики, алкоголь и соли, поссорился со своей знакомой и, находясь в состоянии опьянения, несколько раз ударил ее ножом. Затем он вскрыл грудную клетку погибшей, извлек легкое и сердце, и начал варить сердце в кастрюле», — рассказала Шаманская.

Около 15:00 он самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Медики обнаружили его уже с ножевым ранением, которое он нанес себе сам. Шаманская уточнила, что у мужчины повреждено сердце, его состояние врачи расценивают как тяжелое. Он прооперирован, и сейчас находится в реанимации. Пока следствие не считает его каннибалом: скорее всего, его поступки объясняются действием употребленных веществ.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, и мужчина, и убитая женщина хорошо знакомы правоохранительным органам: оба они неоднократно попадали в поле зрения из-за тяги к наркотикам и алкоголю, а женщина также занималась проституцией.

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