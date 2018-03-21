Пятнадцать миллионов человек посмотрели трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов - 2018» через сайт, общая аудитория с учетом социальных сетей превысила 70 миллионов человек. Об этом в среду, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на релиз проекта.

«Мероприятие посетили 1200 гостей, в том числе 177 журналистов из российских и зарубежных СМИ, все время в режиме нон-стоп работали десятки standup-позиций всех федеральных, региональных, а также ряда зарубежных телеканалов, а Первый канал вел постоянные прямые включения в рамках своего информационного эфира», — говорится в документе.

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В частности, гостями марафона стали кандидаты на высший государственный пост Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Ксения Собчак, Владимир Жириновский, а также представители штабов кандидатов и их доверенные лица. В рамках мероприятия прошли пресс-конференции с наблюдателями из стран СНГ и дальнего зарубежья, представителями ВЦИОМ и Общественной палаты. Также на площадке вел работу интерактивный ситуационный центр «Национального общественного мониторинга», на базе которого в режиме реального времени осуществлялся мониторинг хода голосования по всей стране.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47 процента. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента). На четвертом — Ксения Собчак (1,67 процента). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Окончательные результаты ЦИК огласит в течение 10 дней.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.