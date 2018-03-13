Нарушения на выборах отследят в прямом эфире

Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов 2018. Life» будет информировать о наблюдении за ходом голосования 18 марта, сообщил федеральный координатор организации Роман Коломойцев. Его слова передает ТАСС во вторник, 13 марта.

«Если вы хотите знать, как проходят выборы в стране, какие есть сообщения о нарушения, как эти сообщения подтверждаются или опровергаются, как решаются различные проблемы, это все будет на этой площадке "Ночь выборов" во время включений "Национального общественного мониторинга"», — сказал он.

По словам Коломойцева, информация от наблюдателей будет предоставляться два раза в час. «Мы будем включать в прямой эфир наших наблюдателей, наших представителей в регионах, международных наблюдателей», — добавил он.

15 марта сообщалось, что параллельно с президентскими выборами пройдет онлайн-марафон «Ночь выборов — 2018», в котором примут участие политически активные граждане. Формат мероприятия предусматривает баттлы, дискуссии гостей в студии, прямые включения из регионов. Марафон пройдет на площадке «Известия Холл», его трансляция будет вестись во всех социальных сетях.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

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