Приоритетной версией взрыва в Мурманске назвали суицид

Жилец квартиры на пятом этаже дома в Мурманске, где произошел взрыв, умышленно повредил газовое оборудование. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области Ксения Кошелюк.

«В качестве приоритетной рассматривается версия об умышленном повреждении газового оборудования в жилом помещении, ставшем центром взрыва, со стороны проживающего в нем лица. Назначена специальная техническая экспертиза», — заявила Кошелюк.

О мотивах поступка молодого человека официальный представитель регионального главка говорить не стала, уточнив, что они будут установлены в ходе следствия.

Кошелюк отметила, что число жертв взрыва возросло: утром 21 марта в реанимации скончался 34-летний мужчина. Ранее сообщалось о смерти 18-летней девушки и 49-летнего мужчины. В больницах остаются пятеро пострадавших, в том числе один несовершеннолетний. Предполагаемый виновник взрыва, 19-летний молодой человек, выжил и находится в больнице.

20 марта в 16:55 в пятиэтажном жилом доме номер 6/1 на улице Свердлова произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого обрушились наружные стены и перекрытия со второго по пятый этажи.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в ходе осмотра места происшествия следователи и криминалисты обнаружили, что в квартире, где находился центр взрыва, была умышленно допущена утечка газа. Позже на страницах жильца данной квартиры в соцсетях нашли опубликованный незадолго до взрыва пост, в котором мужчина указывал день своей смерти — 20 марта. Также он отправил своим знакомым несколько СМС с прощанием.

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