Взрыв газа уничтожил три этажа жилого дома в Мурманске

В Мурманске в жилом доме произошел взрыв бытового газа, говорится на официальном сайте регионального МЧС.

Уточняется, что произошло обрушение третьего, четвертого и пятого этажей. По данным ТАСС, при взрыве погиб один человек и несколько пострадали. Под завалами еще могут находиться люди, добавил источник агентства в экстренных службах.

По данным издания «Вечерний Мурманск», спасатели нашли одного пострадавшего — его вытащили при помощи автокрана и доставили в областную больницу с ожогом верхних дыхательных путей и легких. Пятерых эвакуировали из квартиры на пятом этаже, которая оказалась заблокирована из-за обрушения. Также из-под завалов на третьем этаже вызволяют живого человека.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области. Следователи начали проверку по факту взрыва.

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