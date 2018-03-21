Предприимчивый омич закачивал дома газ в баллоны

Основной версией причин взрыва газа в Омске 17 марта считается самовольная врезка в магистраль и незаконная заправка баллонов. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель следственного управления СКР по Омской области Лариса Болдинова.

«При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты шесть газовых баллонов емкостью по 50 литров каждый, и один баллон емкостью 27 литров, устройство с охлаждающей системой и компрессором. По одной из версий, супруг женщины в квартире самовольно произвел врезку в газопровод и закачивал бытовой газ в баллоны, который впоследствии использовал для заправки собственного автомобиля, а также для отопления в квартире. По-видимому, произошла утечка газа, вследствие чего произошло воспламенение газо-воздушной смеси», — сообщила Болдинова.

Она также уточнила, что рассматриваются и другие версии. Назначены специальные пожарно-технические экспертизы.

Вечером 17 марта в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице Третьей Молодежной улице Омска произошел взрыв. В результате пострадала 46-летняя хозяйка квартиры, которая была госпитализирована в состоянии комы с травмами и ожогами 85 процентов поверхности тела. 21 марта около 05:00 потерпевшая скончалась. Ее 47-летний муж и их 15-летний сын за несколько минут до взрыва ушли в магазин.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности). Не исключено, что в ближайшее время дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью — 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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