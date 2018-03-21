Президент США официально предложил разведчика на пост госсекретаря

Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение в Сенат США кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря. Об этом сообщает издание The Hill.

«Майку предстоит серьезная работа», — заявил президент в ходе торжественного обеда, посвященного сбору средств на нужды Республиканской партии.

13 марта Трамп отправил в отставку главу внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона. По задумке президента, Помпео займет эту должность, а пост главы разведывательной организации впервые должна занять женщина — Джина Хэспел, в настоящий момент является первым заместителем директора ЦРУ.

Ранее агентство Reuters выяснило, что основной причиной отставки Тиллерсона стали разногласия между ним и Трампом в урегулировании северокорейской проблемы. В частности, госсекретарь всегда настаивал на диалоге с Пхеньяном, в то время как американский лидер собирался продолжать оказывать на Северную Корею максимальное давление. Из-за этого президент США опасался, что глава американской дипломатии очень хочет пойти на уступки КНДР.

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