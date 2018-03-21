Укравших сотни посылок российских почтальонов взяли с поличным

Троих работников сортировочного центра «Почты России» в Москве задержали с поличным за кражу. Вместе с ними были задержаны два водителя сторонней грузовой компании, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе предприятия в среду, 21 марта.

Эти сотрудники, как отметили собеседник агентства, причастны к хищению нескольких сотен посылок, в том числе тех, упаковки от которых были найдены на днях жителем Чертаново. За подозреваемыми вели круглосуточное наблюдение сотрудники почтовой службы безопасности и полиции.

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«Кражи были совершены по заранее определенному сценарию: операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику, — пояснили в «Почте России». — В дальнейшем их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали награбленное».

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Фигурантам грозит до десяти лет заключения. На допросах они признались в содеянном.

Адресатам похищенных посылок возместят ущерб в соответствии с законом о почтовой связи.

Ранее 12 марта сообщалось о жителе Москвы, заподозрившем сотрудников «Почты России» в краже смартфонов, заказанных из-за рубежа. Мужчина обнаружил десятки упаковок от почтовых отправлений во время прогулки с собакой и поделился увиденным в соцсетях.

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