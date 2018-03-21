Украина захотела порвать с Россией

Кабинет министров Украины намерен рассмотреть вопрос о расторжении программы российско-украинского экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

На среду, 21 марта, запланировано рассмотрение вопроса «о прекращении действия программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы». Выступать по этой теме будет первый вице-премьер Украины, министр экономического развития страны Степан Кубив.

В пятницу, 16 марта, украинский премьер Владимир Гройсман сообщил о подготовке этого постановления. Тогда он заявил, что соответствующее решение может быть принято 21 марта.

Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Россией и Украиной отражает перспективы долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества сторон в экономической сфере. В частности, она предусматривает углубление экономической интеграции, улучшение инвестиционного климата, расширение свободной торговли, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, а также обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

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