Украинский канал уволил виновника появления в эфире карты без Крыма

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк», пропустившего в эфир карту Украины без Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

«Телеканал СТБ завершил служебное расследование относительно недопустимого инцидента с картой Украины, на которой не было полуострова Крым. Выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики», — говорится в сообщении канала.

Телекомпания уточняет, что продемонстрированная в эфире карта «противоречат позиции СТБ о государственных границах страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины».

Карта Украины без Крыма появилась в эфире «Холостяка» 16 марта. СТБ оперативно принес извинения за инцидент.

В тот же день другой украинский телеканал, «UA: Перший», тоже показал карту страны, на которой отсутствовал полуостров.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Присоединению полуострова предшествовал референдум, на котором большинство проголосовавших жителей региона проголосовали за вхождение в состав России.

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