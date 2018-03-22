Цукербергу пригрозили лишением денег

Рекламодатели пригрозили прекратить сотрудничество с Facebook, если основатель соцсети Марк Цукерберг не объяснит ситуацию со сбором личных данных пользователей. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Компания может потерять сотрудничество с тремя тысячами крупных компаний. Также бойкот Facebook планируют объявить финансовые организации, ранее интересовавшиеся акциями корпорации.

По данным СМИ, с требованием немедленного ответа от IT-гиганта выступила ISBA — объединение британских рекламодателей, занятых продвижением потребительских товаров. Предполагается, что тысячи фирм, включая таких гигантов как Unilever и Procter&Gamble, могут отказаться от партнерства с Facebook, если будет доказана вина соцсети в добыче данных незаконным путем.

Руководитель международного маркетингового агентства M&C Saatchi Дэвид Кершоу (David Kershaw) заявил, что в условиях олигополии 60 процентов всех затрат на продвижение компаний уходят на объявления в Facebook и Google. По мнению Кершоу, теперь появилась надежда, что те немногие, кто решился на бойкот, могут наконец изменить сложившуюся ситуацию с огромными тратами на ограниченном рынке.

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Скандал с выводом информации о пользователях Facebook, аффилированной с социальной сетью компанией Cambridge Analytica, разгорелся на прошлой неделе. Информация о юзерах собиралась с помощью приложения для составления психологического портрета под названием thisisyourdigitallife. Всего в распоряжение компаний могли попасть данные о 50-200 миллионах пользователей Facebook.

В среду, 21 марта, выяснилось, что фирма, уличенная в передаче персональных данных из аккаунтов сети штабу Дональда Трампа, оказалась исполнителем ряда заказов правительства Украины. Через несколько часов глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление, где признал, что допустил ошибки при сотрудничестве с непроверенными компаниями, и констатировал, что доверие пользователей к соцсети было подорвано. Он пообещал провести тщательный аудит приложений и фирм-разработчиков, сотрудничающих с сетью, и ограничить передаваемые им объемы информации.

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