«ВКонтакте» объяснила возможность чтения чужой переписки

Пользователи «ВКонтакте» получили доступ к чужим перепискам из-за использования альтернативных мобильных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

По словам разработчиков, в число подобных приложений входят ненадежные VPN, которые передавали личные данные сервисам аналитики.

«Если пользователь разрешает ненадежным VPN-приложениям или прокси-сервисам доступ к трафику на своем устройстве, то создавшие такой сервис разработчики могут получить и передать третьим лицам персональные данные — включая историю посещений, личные сообщения, информацию об аккаунтах в разных сервисах, данные банковских карт», — пояснил директор по технологиям «ВКонтакте» Сергей Кубасов.

Сотрудники социальной сети посоветовали пользователям отказаться от использования VPN-сервисов от непроверенных разработчиков. Кроме того, представители «ВКонтакте» рекомендовали обновить официальное приложение соцсети до актуальной версии.

В начале марта анонимный CEO-разработчик Yoga2016 рассказал об уязвимости во «ВКонтакте», благодаря которой пользователи платной версии программы SimilarWeb получили доступ к чужой переписке. Сообщения, которые можно было прочитать, подбирались случайным образом.

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