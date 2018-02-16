«ВКонтакте» упал

Социальная сеть «ВКонтакте» днем 16 февраля оказалась недоступна для пользователей. При попытке загрузить какую-либо страницу выдается следующее сообщение: «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже». Мобильное приложение также не работает.

В администрации соцсети подтвердили факт неполадок.

По состоянию на 16:05 по московскому времени доступ к сообщениям возобновился, однако ряд сервисов по-прежнему не работает. В частности, не функционируют разделы «Новости», «Профили», «Закладки» и другие.

Массовые сбои в работе «ВКонтакте» происходили в марте и феврале 2017 года. Февральский инцидент стал первым крупным сбоем в работе соцсети с мая 2016-го, когда пользователи жаловались на медленную загрузку контента.

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