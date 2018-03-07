Найден способ читать чужую переписку пользователей «ВКонтакте»

Сторонний программист обнаружил уязвимость в соцсети «ВКонтакте», позволяющую читать переписку пользователей. Об этом сообщает портал TJ.

Анонимный SEO-разработчик Yoga2016 использовал сервис по получению статистики сайтов и соцсетей из поисковиков SimilarWeb. Он обнаружил, что если через платную версию программы проанализировать «ВКонтакте», то, как и в случае с другими сайтами, можно просмотреть 300 случайных материалов конкретного сайта, коими в случае соцсети оказались страницы пользователей.

Уточняется, что таким образом нельзя попасть на страницу какого-либо определенного пользователя, SimilarWeb предлагает для анализа случайную выборку «популярных» страниц, при этом критерии отбора неясны — у ряда аккаунтов по 50 друзей и слабая активность.

Разработчик рассказал, что обратился во «ВКонтакте» в рамках программы Bug Bounty, однако обещанного вознаграждения за выявленную ошибку не получил. В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили, что уязвимость не связана с проблемой соцсети, а создана разработчиками, которые имеют доступ к API (интерфейс прикладного программирования). К примеру, они могут использовать личную переписку в альтернативных клиентах для мессенджера «ВКонтакте» с разрешения пользователей.

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