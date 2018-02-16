Названа причина сбоев в работе «ВКонтакте»

Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» произошел после отключения напряжения в сети «Ленэнерго». Об этом со ссылкой на управляющего директора ресурса Андрея Рогозова сообщают РИА Новости.

«Сегодня около 15:30 по питерскому времени в результате отключения напряжения в сети «Ленэнерго» произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование «ВКонтакте». В момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 миллисекунды. В результате этого сбоя перезагрузилось сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и наше сетевое оборудование», — отметил Рогозов.

Социальная сеть «ВКонтакте» оказалась недоступна днем 16 февраля. Массовые сбои в работе соцсети ранее происходили в марте и феврале 2017 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!