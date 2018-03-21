В скандале с массовым сливом данных Facebook обнаружили украинский след

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Британская компания Cambridge Analytica, уличенная в передаче персональных данных пользователей Facebook штабу Дональда Трампа, оказалась исполнителем ряда заказов правительства Украины. Среди них — разработка стратегий возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на расследование канала Channel 4.

По информации журналистов, компания сотрудничала с украинскими властями. Задачей сотрудников были сбор и анализ информации о пользователях из Донецкой области для разработки стратегии возвращения этих территорий под контроль Киева.

Полученные данные якобы использовались для создания и реализации коммуникационных кампаний по ослаблению самопровозглашенной ДНР. Тогда аналитики пришли к выводу, что уровень поддержки украинского правительства в регионе был чрезвычайно низким.

Портфолио материнской компании Cambridge Analytica под названием Strategic Communications Laboratories (SCL) также содержит информацию о коммуникационной поддержке «оранжевой революции» 2004 года после роспуска украинского парламента. «Интернациональная команда консультантов SCL сохранила сплоченность коалиции для обеспечения победы в тяжелой борьбе с помощью современных исследований и эффективных методов вмешательства в кампанию», — сообщается на сайте SCL в соответствующем разделе. Однако эта информация расходится с хронологией, так как вышеуказанная революция произошла за три года до роспуска Верховной Рады.

По данным журналистов, проводивших расследование, аналитики компании Cambridge Analytica могли принимать участие и в информационной кампании по поддержке выхода Великобритании из Евросоюза.

На счету Cambridge Analytica, существующей с 2013 года, значится не менее 200 предвыборных кампаний на пяти континентах. Материнская фирма SCL успешно оказывает идентичные услуги с 1990-х годов.

Скандал с утечкой информации о пользователях Facebook компанией Cambridge Analytica разгорелся на прошлой неделе. 19 марта сообщалось о выдаче компанией личных данных юзеров Facebook для поддержки штаба нынешнего президента США Дональда Трампа. Аффилированная с социальной сетью аналитическая компания собирала информацию с помощью приложения для составления психологического портрета под названием thisisyourdigitallife. Всего в распоряжение компаний могли попасть данные от 50 миллионов до 200 миллионов пользователей Facebook.

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Предыстория: Facebook уличили в сливе данных 50 миллионов пользователей
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