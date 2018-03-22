Песков рассказал об отношениях Путина с родственником в «Газпроме»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном вхождении двоюродного племянника главы государства в состав правления «Газпрома». Слова представителя Кремля приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 марта.

«Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение. То есть

фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть», — сказал Песков.

Ранее в четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что совет директоров энергетической корпорации рассмотрит вопрос о включении в состав правления компании Михаила Путина. Предполагается, что он займется сферой материально-технического обеспечения.

Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», Михаил Путин родился в Иваново и учился в Ивановском государственном медицинском институте и Государственной академии управления имени С. Орджоникидзе. Он также кандидат медицинских наук и советник Российской Федерации 3-го класса. С 2007 года является зампредом страховой компании «Согаз». У него уже был опыт работы в «Газпроме»: с 2004 по 2007 год он возглавлял медицинское управление.

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