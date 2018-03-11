Путин рассказал об отношениях своего деда с Лениным

Президент России Владимир Путин в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин» рассказал новые подробности о своей семье. Фильм выложен на YouTube в воскресенье, 11 марта.

В частности, глава государства рассказал о своем деде. «Он поваром работал. Сначала у Ленина, потом у Сталина, в одной из подмосковных дач, в Горках», — сказал он.

Президент с удивлением отметил, что его дед и другие старшие родственники не попали под репрессии. «Но видимо, наоборот, ими дорожили, понимая, что это люди, которые не подведут», — предположил Путин.

Материалы по теме Повара при погонах Зачем Кремлю секретная кухня под охраной спецслужб

В 2015 году незадолго до Дня Победы Путин опубликовал в журнале «Русский пионер» статью, посвященную жизни своей семьи во время Великой Отечественной. Президент впервые подробно рассказал о том, как воевал его отец, как он спас жену, Марию Ивановну, во время блокады и как погиб старший брат Путина.

Отец Владимира Путина — Владимир Спиридонович — участник войны, в 1950-е годы служил в охране вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе. Сам Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. «Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный человек», — позже вспоминал он.

Ранее было известно, что дед Путина по материнской линии воевал в Первую мировую войну на русско-австрийском фронте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!