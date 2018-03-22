Сотрудник петербургского «Музея Новороссии» расстрелял полицейских

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам заключения сотрудника «Музея Новороссии» Павла Ляпенко, стрелявшего в полицейских сквозь металлическую дверь из охотничьего ружья. Об этом в четверг, 22 марта, сообщила петербургская газета «Фонтанка.ру».

Мужчина признан виновным по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале. Осужденный также должен выплатить 200 тысяч рублей по гражданскому иску.

По данным издания, Ляпенко числился в «Музее Новороссии» волонтером, но фактически был ночным охранником. Около 4 часов утра 28 января 2017 года он вышел из музея за сигаретами и повздорил с прохожими. Когда по вызову горожан прибыл наряд полиции, мужчина закрылся в помещении музея, а затем открыл огонь из охотничьего ружья через металлическую дверь. Картечь пробила ее и задела одного из полицейских. Тот получил легкие ранения.

«Музей Новороссии» на своем сайте называет себя Музеем воинской доблести Донбасса. Площадка, посвященная «боевой славе русского воина-освободителя», была открыта 9 мая 2015 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!