В подмосковном частном музее Антибольшевистского сопротивления начался обыск

В частном музее Антибольшевистского сопротивления, расположенном в подмосковном Подольске, идет обыск. Об этом «Ленте.ру» в среду, 3 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что музей принадлежит предпринимателю Владимиру Мелихову, сподвижнику осужденного за экстремизм лидера запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина. «Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела», — уточнил источник.

Другой источник «Ленты.ру» заявил, что следственные действия проводит Главное управление по противодействию экстремизму, а в отношении Мелихова возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»).

Официальные представители правоохранительных органов от комментариев по данному факту воздерживаются.

В апреле 2017 года в Рязани было возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, разместившего на своей странице в соцсети материалы, оскорбляющие ветеранов Великой Отечественной войны.