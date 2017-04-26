Рязанца обвинили в разжигании ненависти к ветеранам из-за картинок в соцсетях

В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, разместившего на своей странице в соцсети материалы, оскорбляющие ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает региональное следственное управление СК.

По данным следователей, в период с 2014 по январь 2016 года молодой человек выкладывал на своей странице картинки националистического толка с оскорбительными высказываниями в адрес ветеранов, православных и представителей различных национальностей. Юношу обвиняют по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)

25 апреля в Москве за размещение националистических картинок во «ВКонтакте» на 2,5 года осудили лидера движения «Русские» Дмитрия Демушкина. Его обвиняли по части 1 статьи 282 УК РФ из-за двух изображений, выложенных им осенью 2014 года.