Надругавшемуся над российским флагом жителю Серпухова предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинения жителю Серпухова, который год назад сжег государственный флаг у стен Кремля, а также опубликовал в интернете видеозапись экстремистского содержания. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил его адвокат Дмитрий Динзе, передает «Интерфакс».

«Садков вину не признал в полном объеме. Считает, что его преследуют за убеждения, от которых он не собирается отрекаться», — заявил защитник, добавив, что своими действиями мужчина боролся за свободу слова, а видео носило «шутливый характер».

Дело в отношении 31-летнего Никиты Садкова возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды с использованием сети "Интернет"»), а также по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»).

По данным агентства, мужчина облил горючим и поджег российский флаг у стен Кремля 21 августа 2016 года. Несколькими днями ранее, 15 августа, он разместил видеозапись с экстремистским содержанием в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». В ролике озвучивались призывы, направленные на возбуждение ненависти в отношении россиян.

28 марта сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве девять подростков, которые изрисовали свастикой и подожгли государственный флаг России.