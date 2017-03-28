Московские подростки изрисовали свастикой и подожгли флаг России

Полиция задержала в Москве девять подростков, надругавшихся над флагом России, сообщает РЕН ТВ.

Молодые люди украли стяг с административного здания ГБУ «Жилищник Можайского района» вечером 25 марта. После этого они нарисовали на нем маркером свастику и попытались сжечь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Надругательство над гербом или флагом России наказывается по статье 329 УК РФ, максимальная санкция по которой предусматривает один год лишения свободы.

21 марта в Волгограде было прекращено уголовное дело в отношении дворников, убиравших листву при помощи триколора. Тем не менее работников оставили без премий, а их начальницу освободили от занимаемой должности. При этом уборщики утверждали, что это был флаг другой страны, так как красная полоса была сверху знамени.

