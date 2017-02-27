Саратовца отправили на обязательные работы за возбуждение ненависти к «ватникам»

В Саратове вынесли приговор 19-летнему Александру Гозенко, обвиненному в разжигании ненависти к «ватникам» через комментарии в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает в понедельник, 27 февраля, FreeNews-Volga.

Судья Октябрьского районного суда приговорил молодого человека к 160 часам обязательных работ. Его также оставили под подпиской о невыезде.

Как говорится в приговоре, Гозенко признан виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды к социальной группе и по признаку национальности с использованием интернета (статья 282 УК РФ). Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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Прокурор в ходе заседания указала, что Гозенко размещал в соцсети «ВКонтате» комментарии, содержащие слова «ватники и кацапы», а также предлагал «устроить холокост ватникам». Таким образом его обвиняли в разжигании ненависти к русским и соцгруппе «патриоты России».

Как пишет портал, молодой человек с 2014 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере, но не страдает расстройствами психики, которые мешали бы ему осознавать последствия своих действий.

В ноябре 2016 года «ВКонтакте» заблокировала доступ к сообществу «Рашка — квадратный ватник». «Ватник» превратился в сетевой мем в феврале-марте 2014 года после событий на Украине и в Крыму. Первоначально это слово имело оскорбительную окраску наряду с «укропом», но со временем российские патриоты стали самоиронично использовать его по отношению к себе.