В Туркмении бюджетницам запретили ходить на работу красивыми

В столице Туркмении Ашхабаде с марта работницам государственных учреждений и организаций запрещено появляться на работе в вызывающем виде. Среди требований к внешнему виду — запрет на использование лака для ногтей и на ношение золотых украшений, пишет «Хроника Туркменистана».

Работающим в бюджетной сфере женщинам рекомендовано не наращивать ногти и ресницы, а также не обесцвечивать волосы. Эти косметические процедуры очень популярны среди горожанок, но, как отмечает издание, теперь сотрудницы мэрии не ходят в парикмахерские и салоны красоты.

Как отмечает «Фергана», через запрет обесцвечивать волосы женщинам навязывают консервативные ценности. Поэтому же им запрещают водить машины. А украшения нельзя носить, чтобы не вызвать к себе подозрений на фоне царящих в стране безработицы и бедности. При этом в начале февраля выяснилось, что 28-летний зять президента Туркмении владеет несколькими дорогими наручными часами общей стоимостью более одного миллиона долларов.

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