Родственник Путина вошел в правление «Газпрома»

Михаил Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, избран заместителем председателя правления компании «Газпром». Об этом говорится в сообщении компании.

Зампредседателя правления компании назначен сроком на пять лет. Как отмечает «Интерфакс», на новом посту племянник президента России будет курировать хозяйственную часть. Предшественник Михаила Путина — Александр Козлов — скончался в декабре 2017 года.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Михаил Путин — родственник президента страны. Однако, по словам представителя Кремля, глава государства практически не общается с ним.

Михаил Путин окончил Ивановский государственный медицинский институт и Государственную академию управления имени С. Орджоникидзе, кандидат медицинских наук. До этого он работал заместителем генерального директора ФГУП «Медтехснаб» Минздрава, заместителем начальника управления фармацевтической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями при том же ведомстве. Позже Михаил Путин руководил департаментом экономического развития здравоохранения, управлением финансами и материальными ресурсами Минздрава, являлся начальником медицинского управления «Газпрома» и зампредседателя правления компании «СОГАЗ».

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