Песков отреагировал на разговоры о покаянии Скрипаля перед Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль обращался к Владимиру Путину с просьбой вернуться в РФ, передает РИА Новости.

«Нет. Это не так», — сказал Песков.

О просьбе Скрипаля к Путину рассказал BBC News школьный друг бывшего разведчика Владимир Тимошков. По его словам, в 2012 году он разговаривал с экс-полковником, и тот сообщил ему, что написал Путину письмо, в котором попросил «полного прощения» и разрешения вернуться в Россию, чтобы увидеться с матерью, братом и другими родственниками.

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Также Тимошков отметил, что Скрипаль, отбывавший в России срок за государственную измену, в беседе с ним отказался считать себя предателем, поскольку «присяга, которую он дал, принадлежит его социалистической Родине, Советскому Союзу, а не России».

Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были отравлены в английском Солсбери, в настоящее время они находятся в коме. Британское правительство объявило об использовании при покушении боевого отравляющего вещества, которое разрабатывалось Россией в военных целях, и в связи с этим распорядилось выслать из Соединенного Королевства 23 российских дипломата. Москва отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств, и зеркально отвечает на действия Лондона.

Политическое убежище в Великобритании Скрипаль получил в 2010 году после того, как был помилован тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым. Бывший разведчик вошел в число российских граждан, осужденных за шпионаж в пользу Вашингтона и Лондона, которых обменяли на 10 раскрытых агентов российских спецслужб, задержанных в США.

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