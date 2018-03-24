Британских ученых оскорбили намеки Москвы о причастности к отравлению Скрипаля

Руководитель британского центра исследований ядов Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что из его лаборатории не могло произойти никаких утечек токсичных веществ. Намеки со стороны России на то, что учреждение может быть причастно к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, он назвал раздражающими, передает Русская служба «Би-би-си».

«У нас высочайший уровень контроля и безопасности вокруг той работы, которую мы проводим. Нам бы не разрешили работать, если бы у нас отсутствовал контроль, вследствие чего что-нибудь могло выйти за пределы четырех стен этого объекта. Агент никак не мог выйти. У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло», — подчеркнул он.

По словам Эйткенхеда, обнаружение Скрипаля и его дочери в ближайшем к центру городе Солсбери — совпадение.

Он добавил, что страна прекратила разработку химического и биологического оружия в 1950-е годы, но в лабораториях Портон-Дауна разрабатывают защиту от него, поэтому держат и производят небольшие объемы различных агентов. «Они всегда под охраной и безопасными способами утилизируются, когда больше не требуются», — подчеркнул руководитель центра.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов предположил, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь, могло поступить из Портон-Дауна, и подтвердил, что российские следователи хотели бы приехать в Лондон и получить доступ к материалам дела.

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