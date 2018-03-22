Умственные способности Скрипаля оказались под угрозой

Умственные способности бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть нарушены после отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом в четверг, 22 марта, сообщили в британском суде, ссылаясь на медицинские анализы, передает Reuters.

«Точный эффект воздействия яда на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, но тесты показывают, что их ментальные показатели могут быть ослаблены в неизвестной степени», — пояснил судья Дэвид Уильямс и добавил, что оба пострадавших сейчас находятся в стабильном состоянии.

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Ранее в четверг суд разрешил взять у Скрипаля анализы крови. Сами пострадавшие не могут дать на это согласие, так как находятся в коме. Результаты экспертизы могут быть использованы специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они приглашены в Великобританию правительством страны для расследования дела.

По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Лондон обвиняет в случившемся Россию, Москва отвергает свою причастность к отравлению бывшего разведчика.

МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Такое решение последовало после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

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