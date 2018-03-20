Скрипаля уличили в наркозависимости

Бывший начальник управления УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константин Лапин, сидевший в одной колонии вместе с Сергеем Скрипалем, рассказал о вредных привычках последнего. Об этом сообщают «Вести».

«Ходили слухи, что до тюрьмы он употреблял наркотики, в частности кокаин и героин», — утверждает Лапин.

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Ранее сокамерник Скрипаля рассказал, что в колонии тот работал в первую смену на швейном производстве, обрезая нитки, и держался обособленно. «Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Да, он был грамотный. Он ходил как отшельник», — пояснил Лапин, возглавлявший один из тюремных отрядов.

За свои деяния Скрипаль в 2006 году был осужден и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010-м, будучи президентом России, Дмитрий Медведев помиловал его, после чего бывшего полковника ГРУ в числе российских граждан, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в Соединенных Штатах.

Скрипаль с середины 1990-х сотрудничал с британской разведкой. Он передавал Лондону секретные сведения о личном составе ГРУ и другую информацию. В марте 2018-го бывшего офицера и его дочь нашли отравленными в английском Солсбери, в настоящее время они находятся в коме.

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