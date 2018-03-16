Скрипаль оказался любопытным любителем попоек

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в начале марта в Англии, в рамках сотрудничества с британскими спецслужбами добывал информацию, к которой не имел доступа. Эти данные он получал во время дружеских бесед с сослуживцами, сообщил «Росбалту» источник, знакомый со сведениями о предательстве Скрипаля.

«Он — мужик веселый, общительный и любопытный. Активно участвовал в посиделках со спиртным, во время которых между делом расспрашивал "профильных" сотрудников о нужной британцам информации», — рассказал собеседник агентства, отметив, что особых подозрений это не вызывало.

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По его словам, сотрудничество Скрипаля с британской разведкой развивалось постепенно: сначала он продал Лондону списки работников центрального аппарата ГРУ и всех военнослужащих системы этого управления; по некоторым данным, британцы платили ему за каждую встречу от 5 до 10 тысяч долларов. Затем офицер стал предлагать своим кураторам всю информацию, к которой имел доступ, но те начали давать ему задания по добыче конкретных сведений, тем самым сделав его своим агентом.

После ухода Скрипаля из ГРУ ситуация почти не изменилась, указывает источник. Свой интерес к засекреченным сведениям он объяснял желанием иметь инсайдерскую информацию для успешного ведения бизнеса. Как правило, ему не отказывали.

«В результате он подставил очень много людей, и даже не тем, что сведения о них получили британцы. Когда "всплыло", что Скрипаль шпион, то их карьеры оказались поломаны», — заключил собеседник «Росбалта».

За свои деяния Скрипаль в 2006 году был осужден и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010-м тогдашний президент Дмитрий Медведев помиловал его, после чего бывшего полковника в числе российских граждан, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на 10 агентов российских спецслужб, задержанных в Соединенных Штатах.

Дело об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии, которые до сих пор находятся в коме, спровоцировало международный скандал. Великобритания, США, Германия и Франция официально обвинили Россию в попытке убить бывшего сотрудника ГРУ, Москва отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и на то, что ее не ознакомили с материалами следствия.

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