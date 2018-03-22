В НАТО захотели помочь Британии расследовать дело Скрипаля

Союзники по НАТО предложили Великобритании свою помощь в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По его словам, входящие в блок страны «единогласны в осуждении этой атаки в Солсбери». «Они предложили свою поддержку в расследовании, которое сейчас проводится», — пояснил политик.

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Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в британском Солсбери были отравлены бывший шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.

МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Такое решение последовало после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

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