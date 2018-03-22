В Кремле рассказали о нелогичности обвинений в адрес России по делу Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает нелогичными и необоснованными обвинения о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. О несостыковках британской версии произошедшего Песков рассказал в интервью RT.

Песков напомнил, что Скрипаль был иностранным шпионом, который был отдан Великобритании при обмене. Если бы он представлял ценность, его бы не отдали.

«Неужели кто-то всерьёз считает, что кто-то в России даже задумался бы о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считанные месяцы до такого важного международного события, как Чемпионат мира по футболу?» — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

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При этом Песков обратил внимание, насколько поспешными были обвинения со стороны британских политиков, хотя недавно в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отметили, что подробный анализ вещества, которым отравили Скрипаля, потребует нескольких недель.

«Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей — причём произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с «высокой вероятностью» несёт ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займёт около трёх недель», — заметил представитель Кремля.

По мнению Пескова, вообще странно, что в инциденте со Скрипалем начали обвинять Россию. «Давайте представим: в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании», — заметил пресс-секретарь.

Ранее МИД России опубликовал памятную записку, где изложена официальная версия произошедшего. Обвинения в адрес России названы безосновательными.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в сквере в Солсбери. Лондон официально обвинил в нападении Москву и заявил, что Скрипалей отравили разрабатываемым в России нервно-паралитическим токсином «Новичок». Эту позицию поддержал ряд стран Запада.

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