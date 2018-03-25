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Киев перейдет на московское время

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Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время: в три часа ночи жители страны переведут стрелки на час вперед и окажутся в одном времени с Москвой и неподконтрольной частью Донбасса.

«25 марта 2018 в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время. В ночь с субботы на воскресенье часовую стрелку нужно перевести на 1 (один) час вперед», — говорится на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

В России от перехода на летнее время отказались в 2014 году. Во времена СССР время в Москве и на территории Прибалтики, Украины, Белоруссии и Молдавии совпадало. В 1990 году соседние с РСФСР республики отменили у себя декретное время, действовавшее с 1930 года (поясное время плюс час), и восстановили время, соответствующее своему часовому поясу.

Осенью 2014 года руководство непризнанных ДНР и ЛНР приняло решение перейти на московское время и отказаться от перевода стрелок весной и осенью.

18 марта, одновременно с выборами президента, в Волгоградской области прошел референдум о переводе часов на один час вперед. По итогам голосования решено уйти из часового пояса, в котором находится Москва. В декабре 2016 года в другой часовой пояс перешла Саратовская область.

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